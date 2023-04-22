شكرا لقرائتكم خبر عن الحديقة الدولية بمدينة نصر تستقبل المواطنين للاحتفال بثانى أيام العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع الاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبال من الجمهور، حيث أقبلت الأسر على افتراش المسطحات الخضراء، كما حرص البعض على ركوب الطفطف الذى يجوب الحديقة.

وتم تخصيص برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدي جي والأراجوز وقطار الطفطف، كما استقبلت حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الأطفال، وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.

وبدوره أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن تذاكر الحدائق لم يتم رفعها كما هي 10 جنيهات للحدائق المتخصصة، مشيرا إلى أن كافة الحدائق استعدت لاستقبال الزائرين في العيد، كما تم صيانة المسطحات الخضراء والألعاب الترفيهية، وإعداد برامج للأطفال خلال أيام العيد.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و114 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .