شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: جامعة الإسكندرية الأهلية تحقق مراكز متقدمة في مُسابقة "عباقرة الأهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الأنشطة الطلابية، وأنها تمثل ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، مشيرًا إلى أن المؤسسات التعليمية لها دور مهم في تعزيز المعرفة بما يتماشى مع توجهاتها المجتمعية، لخلق البيئة المناسبة لدعم المُبتكرين ورواد الأعمال.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الطلابية؛ لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب فكريًّا، وثقافيًّا، ورياضيًّا، من خلال توسيع مظلة النشاط الطلابي، وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب، بما يُسهم في صقل قدراتهم واكتشاف مواهبهم.

وفي هذا الإطار، شاركت جامعة الإسكندرية الأهلية، في مسابقة "عباقرة الأهلية"، تحت رعاية د. عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف د. محمود الخشن المشرف الإداري والأكاديمي على الجامعة الأهلية.

وأشار د. عبدالعزيز قنصوه إلى أن عدد الفرق المُشاركة بلغ 10 فرق، ضمت 40 طالبا، وحصل فريق "knights" بكلية الحاسبات وعلوم البيانات على المركز الأول، وضم الفريق الفائز الطلاب (طه عبدالودود، وأحمد صبري إبراهيم، وإبراهيم حسن إبراهيم، ومرقس أسامة شاكر).

بينما حصل فريق "EGS" بكلية الهندسة على المركز الثاني، وضم الفريق الطلاب (أحمد محمد بركات، وأحمد شريف سعد المسيري، وعمرو خالد جلال، وعبدالرحمن حسن جابر)، كما حصل فريق "911"بكلية الهندسة على المركز الثالث، وضم الفريق الطلاب (محمد أحمد إبراهيم النوساني، ويوسف إسلام عباس، وعبدالرحمن خالد محمود، ومحمد عادل محمد).

قام بتنظيم المسابقة إدارة رعاية الشباب بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة الأهلية، وتحت إشراف د. تامر حلمي منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية.

تضمنت المسابقة العديد من الأسئلة في كافة المجالات طرحت بشكل أسئلة مباشرة.

وأكد الدكتور محمود الخشن، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها، ورعايتهم، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة بكافة المسابقات، كما تسعى الجامعة لدعم المواهب في مختلف المجالات، بما يُساهم في رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، وإيجاد آلية جديد للتواصل الإيجابي بين الطلاب في مختلف التخصصات.