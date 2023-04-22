شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية الناصرية لتحسين منظومة النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أمام عطية عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية لقرية الناصرية بمركز ومدينة العياط وخمسة من موظفين الوحدة المعاونين له.

وقرر المحافظ منحه مكافأة مالية تعادل شهر من راتبه وذلك لتفانيه في العمل وقيامه بالمهام المكلف بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية بالوحدة وكفاءة شبكه الإنارة والتطوير وسرعة التعامل وحل شكاوي المواطنين الأمر الذي انعكس على حالة الشوارع وحدوث تحسن ملحوظا في منظومة النظافة بالوحدة المحلية بالناصرية.

جاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من السكرتير المساعد للمحافظة بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالوحدة المحلية واستعدادات استقبال عيد الفطر المبارك وظهور حاله الشوارع بشكل متميز والتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بما يعكس تقديم خدمات لائقه للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد انه يتم متابعه حالة النظافة بالشوارع بكافه قطاعات المحافظة بشكل يومي واداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.

وأشار للواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن منظومة النظافة تشهد متابعه يوميا من القيادات التنفيذية بالمحافظة للوصول إلى المستوي المرجو من المواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعه جهود رفع المخلفات أولا بأول وتحسين البيئة وعدم السماح بتراكم المخلفات ومتابعه منظومة شركات الجمع السكني للتأكد من تأدية المهام على أكمل وجه.