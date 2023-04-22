شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى من الإفراج عن النزلاء بمراكز الإصلاح فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بفرحة عارمة ودع عددا من النزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل لقضاء العيد مع ذويهم، حيث عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. وذلك خلال إحتفالية أقيمت لأول مرة بمقر قاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 1920 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.