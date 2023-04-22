شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التموين تتابع إنتاج الخبز المدعم في ثانى أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن المديريات التموينية بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك من ‏خلال ورديات تناوب صباحًا ومساءً للتأكد من انتظام عمل المخابز وانتظام عمل ‏محطات الوقود ومستودعات الغاز والالتزام بالأسعار المقررة لذلك، وغيرها من المنشآت التموينية لافتا إلى أن ‏بكل مخبز يعمل حصة من الدقيق لا تقل عن الثلاثة أيام وأن المخابز تعمل ‏طبقا للمواعيد المقررة لها منذ الخامسة صباحًا.



وأضاف الوزير أن الغرفة المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة توريد ‏الاقماح وكذلك عمل المخابز وكل الأنشطة التموينية والتجارية ويتلقى دوريًا عدد من التقارير المرفوعة من الغرف المركزية بالمديريات ‏للتدخل حال أى طارئ.‏

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى ومعاون الوزير أن ‏الغرفة المركزية بالشركة القابضة تتابع توافر السلع ‏التموينية للمواطنين وكل المخازن والضخ اليومى للسلع بها وكذلك ‏المجمعات الاستهلاكية التى سيعمل عدد منها خلال عيد الفطر المبارك أن المديريات التموينية تسير حملات يومية ‏على الأنشطة التموينية وعلى الأسواق يوميا تنفيذا لتعليمات الوزير ومتابعة كافة الشكاوى والتدخل الفورى لإزالة أسبابها.