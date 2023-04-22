شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس ثالث أيام العيد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
أجهزة الدولة المعنية تتابع وضع الجالية المصرية فى السودان على مدار الساعة
أكدت وزارة الخارجية في بيان صادر اليوم، أن وزارة الخارجية تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين فى العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك.
احتفالا بأعياد تحرير سيناء 25 أبريل وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته، تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربى بالقلعة مجاناً لاستقبال الجماهير يوم الثلاثاء الموافق 25 / 4 / 2023 .
أوضح المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، أنه في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع شركة سينو فوجي الصينية لإنتاج الجراجات الذكية؛ تم بدء الإنتاج التجريبي بالشركة لجراج متعدد الطوابق بجراج مزدوج، مضيفا أنه جاري التعاقد مع عدة جهات لتوريد عدد (11) جراج مزدوج و(2) جراج ثلاثي متعدد الطوابق تم إنتاجهم بالشركة.
هبطت أسعار الدواجن في المزرعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 7 جنيهات إلى مستوى 63 جنيها تسليم أرض المزرعة، مع هدوء الطلب خلال فترة إجازة العيد عقب ارتفاع كبير في الاستهلاك والطلب خلال شهر رمضان، ويبلغ كيلو الدواجن تسليم المستهليكن حوالي 73 إلى 75 جنيها.
احتفت مجلة Egypt today فى عددها لشهر أبريل بموسم الدراما الرمضانية، الذي قدمت خلاله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة متنوعة من المسلسلات القوية، بجانب الأعمال الحصرية التي قدمتها منصة watch it ومن بينها مسلسل بالطو.
ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم السبت، وسجل جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا في مصر 2430 جنيها للجرام، وذلك رغم هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية إلى ما دون 2000 دولار للأوقية.أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 2430 جنيها.
عيار 18 يسجل 2083 جنيها.
عيار 24 يسجل 2777 جنيها.
الجنيه الذهب 19440 جنيها.
أونصة الذهب 1985 دولارا.