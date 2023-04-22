شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": 6 مايو بدء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج، 6 مايو المقبل إلكترونيا عبر منصة امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن ما حدث بامتحانات الفصل الدراسي الأول من مشكلات تتعلق بمنصة الامتحان وصعوبة الدخول على رابط الاختبارات لن تتكرر بامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الفترة الماضية تسجيل الطلبة المصريين فى الخارج لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تم غلق موقع التسجيل للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج منتصف ابريل الماضى

وأعلنت الوزارة ، ضوابط امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل بامتحانات الطلبة المصريين في الخارج اعتبارا من الثلاثاء 24 يناير الماضى، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين فى الخارج تبدأ 6 مايو 2023، طبقا للجداول التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسليم أصول مستندات التقدم باليد أو الإرسال بالبريد السريع إلى الإدارة العامة للامتحانات، وسيتم حجب نتائج الطلاب في حالة عدم تسليم أو إرسال أصول المستندات في حال عدم تسليمها قبل إعلان النتيجة، ولا يحق لأي طالب أداء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج داخل جمهورية مصر العربية وعلى ولي الأمر تحمل المسئولية القانونية كاملة في حالة مخالفة ذلك.