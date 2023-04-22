شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الشروق يعقد مؤتمره العلمى السادس حول "الإعلام وقضايا العنف المجتمعي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات المؤتمر العلمى السادس للمعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق بعنوان "الإعلام وقضايا العنف المجتمعي"، يومى 2- 3 مايو 2023.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، وبحضور ياسمين خميس، وفريدة خميس، بمشاركة ٣٦ بحثا لأساتذة وباحثين مصريين وعرب يمثلون عددا كبيرا من الجامعات المصرية والعربية.

ويضم المؤتمر 6 جلسات علمية، وجلسة لشباب الباحثين، إضافة إلى 4 جلسات نقاشية.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين المعالجة الإعلامية والدرامية لقضايا العنف المجتمعى، ودور وسائل الإعلام التقليدية والرقمية فى نشر العنف، والقواعد الأخلاقية والمهنية فى معالجة قضايا العنف فى المجتمع، إضافة إلى دور الإعلام فى الحد من العنف المجتمعى.

وصرحت سهير صالح عميد المعهد ورئيس المؤتمر أن المؤتمر هذا العام يشارك به عدد كبير من ممثلى الوزارات المعنية والخبراء والأكاديميين ورموز الفن والكرة، من بينهم الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى سابقا، والدكتورةماجى الحلوانى العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة منى الحديدى وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، والدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور سامى عبد العزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذى لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعى للبحث والاستشراف بالإمارات العربية المتحدة، ومن كبار الإعلاميين الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن وشبكة قنوات DMC، والكاتب الصحفى رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم.

وحضر من نجوم الفن والكرة الفنانة سماح السعيد، وكابتن أسامة عرابى كابتن النادى الأهلى ومنتخب مصر سابقا، وكابتن أيمن يونس لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إضافة لعدد من الأساتذة العرب، منهم الدكتور عبد الله الرفاعى عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عزت حجاب عمید كلیة الإعلام بجامعة الیرموك بالأردن سابقا.

وأعلنت الدكتورة رباب عبد الرحمن وكيل المعهد وأمين عام المؤتمر أن المؤتمر يضم مجموعة من الجلسات النقاشية الهامة التى تتناول المعالجة الإعلامية لقضايا العنف المجتمعى، والإعلام والعنف الأسرى، والإعلام والتعصب الرياضى، وجلسة خاصة بمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعى للبحث والاستشراف فى الإمارات العربية المتحدة عن أخلاقيات صناعة المحتوى عبر الميتافيرس.