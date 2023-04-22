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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج
2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج .
3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا
4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل
5-تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين لمعرفة أقرب وحدة صحية
6- يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار عن اى معلومة تخص الفحص
خطوات فحص المقبلين على الزواج