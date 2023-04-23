شكرا لقرائتكم خبر عن ‫7 معلومات لا تعرفها عن قصب السكر ومواعيد زراعته فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصب السكر من نباتات المناطق الحارة الاستوائية مرتفعة الرطوبة، إلا أنه محصول يمكنه التكيُّف للنمو فى مدى واسع من الظروف المختلفة، فهو يزرع فى العالم فى مدى يتراوح من 537 شمالً "جنوبي إسبانيا" إلى 531 جنوباً " جنوب أفريقيا".

يمكن للقصب البقاء حياً فى جميع درجات الحرارة فوق درجة التجمد، إلا أن نموه يبطؤ بانخفاضها عن 512 مئوية "م"، فى حين أن درجة الحرارة المثلى لنموه حوالى 535 م ، ويكون النمو بطيئاً تحت 520 م – ووجد أن إنبات البراعم يتأثر بشدة بدرجات الحرارة ، ووجد أن أدنى درجة حرارة لحدوث الإنبات هى 512 م ، وأن درجة الحرارة المثلى للإنبات هى 530 م ، وأن حدوث النبات فى درجات حرارة غير مثلى سواء أدنى أو أعلى من 530 م ينتج عنه نباتات ضعيفة فسيولوجياً.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول فصل السكر:

1- يتميز قصب السكر بقدرة محصولية عالية ، حيث يصل أقصى ما يمكن حصاده من عيدان القصب إلى 225 طن/هكتار (94,5 طن/فدان) سنوياً .

2- يمكن للقصب أن ينتج 22 طن من السكروز/هكتار "9,2 طن/فدان "سنوياً ،وهذه القدرة المرتفعة للقصب ترجع إلى كفاءته العالية فى تحويل الطاقة الشمسية إلى مادة عضوية .

3- من المحاصيل الاقتصادية الهامة ، فهو يساهم فى إنتاج ما يقل قليلاً عن نصف كمية السكر فى مصر "مليون طن سكر/سنة" يتم إنتاجها من 75% من إجمالي حاصل القصب "ما يزيد عن 15 مليون طن عيدان" .

4- يستخدم نحو 4,5% من حاصل العيدان فى إنتاج حوالى 65 ألف طن عسل أسود "يتم إنتاجها فى 69 عصارة عسل فى المنيا و 134 عصارة فى قنَا" ويباع العسل الأسود بالقنطار الذى يساوى 45 كيلوجرام .

5- يُستهلك حوالى 18% من حاصل العيدان طازجاً كعصير ، ويستخدم 2,5% كتقاوي للزراعة ، بخلاف إنتاج ما يزيد عن 20 ُمنتَج صناعي ثانوي من بقايا المحصول.

5- القصب الخريفي: ينصح بالزراعة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر في كل من منطقتي مصر الوسطي والعليا - وغالباً يتم تحميل القصب الخريفي ببعض المحاصيل مثل الفول البلدي ، البصل ، الثوم والطماطم خلال فترة ُكمون البراعم شتا ًء ، ولا يُنصح بتحميل القمح مع القصب حيث أن القمح محصول نجيلي يقلل إنتاجية القصب. ميعاد زراعة القصب الربيعي:

6- القصب الربيعى يزرع فى الفترة من أواخر يناير حتى أواخر فبراير بمنطقة مصر العليا ، وخلال شهري فبراير ومارس بمنطقة مصر الوسطي.

7- يمكث قصب السكر بالتربة من الزراعة وحتى الكسر مدة قد تزيد عن 12 شهراً في حالة القصب الربيعي ، 15-18 شهراً في القصب الخريفي ، علاوةً علي عدم تجديد زراعته سنوياً لمدة تزيد عن أربعة أعوام.