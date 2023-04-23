شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أيام العيد.. طقس مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقسا مائلا للبرودة صباحا، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال وحنوب الصعيد.