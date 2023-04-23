شكرا لقرائتكم خبر عن التكلفة 36 مليونا و315 ألف جنيه.. تفاصيل محطة معالجة صرف صحى إدفا بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر
محطات مياه الشرب والصرف ومحطات المعالجة التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى من أجل الاستفادة من المياه، ثم الحماية من التلوث الناجم عن تلك المياه.
الخليج 365 يقدم أهم المعلومات حول أحد أهم محطة معالجة صرف صحى "إدفا" بمركز سوهاج بعد إنطلاق التشغيل الفعلى لها لخدمة المواطنين.
1 – اسم المحطة معالجة صرف صحى "إدفا" بمركز سوهاج.
2 – تم الانتهاء من المحطة بنسبة تنفيذ 100%.
3 – بلغت التكلفه الإجمالية للمشروع 36 مليون و315 ألف جنيه.
4 - المحطة تخدم 88 ألف نسمه تقريبا حتى 2057.
5 – المحطة ضمن مشروع تجمع صرف صحي " إدفا ".
6 الطاقة التصميمية للمحطة 5000 متر مكعب/ يوم.
7 – يوجد بالمشروع محطة الرفع والمعمل، وأحواض الترسيب.