شكرا لقرائتكم خبر عن التكلفة 36 مليونا و315 ألف جنيه.. تفاصيل محطة معالجة صرف صحى إدفا بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التي يتم تنفيذها داخل 181 قرية على مستوى محافظة سوهاج داخل 7 مراكز، استهدفت البنية التحتية للقرى من أجل تحسين الواقع والبيئة المحيطة بالمواطنين من خلال أعمال مشروعات محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى التي تخدم آلاف المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

محطات مياه الشرب والصرف ومحطات المعالجة التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى من أجل الاستفادة من المياه، ثم الحماية من التلوث الناجم عن تلك المياه.

الخليج 365 يقدم أهم المعلومات حول أحد أهم محطة معالجة صرف صحى "إدفا" بمركز سوهاج بعد إنطلاق التشغيل الفعلى لها لخدمة المواطنين.

1 – اسم المحطة معالجة صرف صحى "إدفا" بمركز سوهاج.

2 – تم الانتهاء من المحطة بنسبة تنفيذ 100%.

3 – بلغت التكلفه الإجمالية للمشروع 36 مليون و315 ألف جنيه.

4 - المحطة تخدم 88 ألف نسمه تقريبا حتى 2057.

5 – المحطة ضمن مشروع تجمع صرف صحي " إدفا ".

6 الطاقة التصميمية للمحطة 5000 متر مكعب/ يوم.

7 – يوجد بالمشروع محطة الرفع والمعمل، وأحواض الترسيب.