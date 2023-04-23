شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأرز: المخزون يكفي السوق المحلى وسياسات الحكومة عززت استقرار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال رئيس الشعبة رجب شحاته - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن سياسات الحكومة عززت في استقرار السلع والأسعار، فضلا عن أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ساهم في سد فجوة الاستيراد، وشدد على أن مخزون الأرز يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي ويفيض.

يذكر أن نجاح منظومة توفير السلع الغذائية جاء نتيجة التنسيق الكامل بين أجهزة الحكومة المختلفة بشكل غير مسبوق، حيث يوجد تنسيق بين الاتحاد العام للصناعات المصرية وغرفة صناعة الحبوب، ووزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والهيئات التابعة للوزارة مثل الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع من أجل توفير السلع للمواطنين.