شكرا لقرائتكم خبر عن يخفف الضغط على فيصل والهرم.. كل ما تريد معرفته عن محور عمرو بن العاص الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر قليلة باتت تفصلنا عن افتتاح مشروع محور عمرو بن العاص الحر بمحافظة الجيزة، والذي يعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تنفذ بإقليم القاهرة الكبرى من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير.



ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد. ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد.

-يعد أحد المحاور الجديدة التى تربط بين الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي بمحافظة الجيزة.

-يعد ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر.

-تم البدء فى تنفيذه فى شهر ديسمبر 2022.

-يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكارى).

-يتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

-بلغت ميزانية المشروع 6 مليارات جنيه.

-يبلغ طوله حوالى 5 كيلو مترات بإجمالي 12 حارة مرورية.

-يهدف إلى تخفيف الأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة.

-يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطرق السطحية وتوسيعها بمسار المحور.

-يهدف المحور إلى تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، والتخفيف على المواطنين بشوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات.

-من المقرر الانتهاء من تنفيذه ودخوله الخدمة نهاية يوليو القادم.

وتحظى محافظة الجيزة بإنشاء وتطوير عدد من المحاور المرورية التى ستساهم فى تفتيت الاختناقات المرورية بالعديد من البؤر المرورية الساخنة وتسهيل عمليات الانتقال منها وإليها، فقد شهدت مؤخرا تشغيل محور الفريق كمال عامر فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم وعرض (33 - 65.5)م، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15كم.