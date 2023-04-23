شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نولى أهمية خاصة لتقديم خدمات تنموية بالمناطق المطورة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن الوزارة تولي أهمية خاصة لتقديم خدمات تنموية في كافة المجالات لسكان المناطق المطورة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن التطوير ينبغي أن يتجاوز الحجر بنقل المواطنين من الأماكن الخطرة إلى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" التي توفر حياة كريمة، ويمتد للبشر عبر توفير حزم من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر من سكان المناطق المطورة.

وأضافت الوزيرة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الدولة اتخذت خطوات جادة فى مواجهة قضية العشوائيات، والأمر يستلزم التحرك الفوري نحو الاستثمار في البشر والتأهيل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للسكان في المناطق المطورة.

وأوضحت أن الحكومة ترجمت توجيهات الرئيس إلى آليات عمل؛ حيث شكلت لجنة برئاسة وزير التضامن وعضوية ممثلي وزارات الصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وتختص بتنسيق ومراجعة أي تدخلات وبرامج رسمية وغير رسمية تستهدف تأهيل سكان المناطق البديلة، على أن تقوم اللجنة بتصميم استراتيجية متكاملة لتنمية المورد البشري في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بالاعتماد على قواعد البيانات والبحوث وستقدم تقريرها بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، تبلغ 351 منطقة على مستوى الجمهورية مصنفة إلى 4 درجات وفقا لدرجة الخطورة وآلية التدخل، وتقدم اللجنة تقريرها بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق ببرامج الوزارة بالمناطق المطورة، قالت القباج إن الوزارة تركز على قضايا الصحة والتعليم، وتنظيم الأسرة، والبيئة والنظافة، والحماية من العنف الأسري والمجتمعي، ومكافحة التعاطي والإدمان، والتأهيل لسوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء والمواطنة، والمسئولية المجتمعية، والشمول المالي.

ولفتت في هذا الصدد إلى افتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعي بمنطقة الأسمرات والذي يعد انطلاقة جديدة لمزيد من فروع البنك في المناطق المطورة، ويقدم الفرع خدماته المختلفة إلى 17 ألف أسرة تقريبا بالأسمرات بالإضافة إلى أهالى مناطق المقطم والخليفة والمعادي، وسيقدم البنك حزمة من خدمات التجزئة المصرفية للأفراد، والشركات والتي تشمل فتح الحسابات البنكية بكافة أنواعها، وتلقي الودائع وحسابات التوفير وشهادات الادخار والاستثمار وإصدار بطاقات ميزة الذكية لأصحاب المعاشات والمرتبات وتوفير حلول وتسهيلات ائتمانية من التمويلات الشخصية وتمويل السيارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم النفقة لمستحقيها وتقديم التمويلات الميسرة الموجهة للفئات الأكثر احتياجا وعلى رأسها المرأة المصرية مثل تمويل مستورة والقروض الحسنة وتقديم خدمات النشاط المجتمعي التي تعتبر من صلب مهام ورسالة البنك مثل الإعانات والمساعدات لمستحقيها.

ونوهت القباج بأن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية بدءًا من برامج الحماية الاجتماعية لتبقى "مصر بلا عوز"، ومروراً بالتدريب والتمكين وتخريج الأسر في المناطق المطورة من الفقر تحت شعار "من الحماية للإنتاج" ووصولاً إلى المشاركة الفعالة والحقيقية لهذه الأسر في سوق العمل.