شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على موعد زراعة زهرة الشمس فى مصر ‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهتم الدولة بزراعة المحاصيل التى تستخدم فى إنتاج زيوت الطعام لسد عجز الاحتياج، لذلك تهتم بالمحاصيل الزيتية التصنيعية والتي من أهمها محصول زهرة الشمس وذلك لما تتميز بها من جودة خواصها الكيمائية والطبيعية للزيت المستخرج من بذورها والتي تتراوح نسبته في البذور من 40-45% كما أن الكسب المستخرج من بذوره غير مقشورة بعد العصر ذو قيمة غذائية عالية لاحتوائه علي نسبة عالية من البروتين مما يجعله مصدر هام من مصادر البروتين في صناعة علائق الحيوانات المجترة أما الكسب المقشور يستخدم لتغذية جميع أنواع الحيوانات والدواجن.

وثبت نجاح زراعة زهرة الشمس في معظم أنواع الأراضي المستصلحة حديثا وكذلك الأراضي التي بها نسبة من الملوحة تصل الي 3000 جزء في المليون مع العناية بالصرف مما يجعل التوسع في زراعته لا يؤثر على المحاصيل الاستراتيجية الصيفية مثل الأرز والذرة وغيرها التي تزرع في الأراضي القديمة نظرا لمحدودية مساحة هذه الأراضى.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل زراعة زهرة الشمس:

1- يزرع زهرة الشمس في الفترة من مارس وحتى يوليو خلال ثلاث عروات .

2- العروة الصيفية المبكرة خلال شهري مارس وابريل •

3- العروة الصيفية خلال شهري مايو ويونيه .

4- العروة النيلية تزرع في محافظات مصر الوسطى والعليا وتزرع خلال شهر يوليو.

5- الوادي الجديد يزرع في العروتين الصيفي المبكرة والنيلي فقط على أن يكون ميعاد العروة النيلي من 15 أغسطس حتى الأسبوع الأول من سبتمبر .

6- يمكن زراعته محملا على بعض المحاصيل الأخرى مثل " لب بطيخ - الطماطم – القصب الغرس الربيعي – أشجار الفاكهة الحديثة ".