شكرا لقرائتكم خبر عن حملات غسيل للأرصفة والأسوار بشوارع القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للإدارة المركزية للنظافة والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئى للنظافة والمهندس عمر منير مدير المنطقة الشمالية بتنفيذ خطط الهيئة لرفع مستوى النظافة فى الشارع.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و114 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .