شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مبادرة المشروعات الخضراء ساهمت فى ترسيخ مفهوم الوعى البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان احتفال العالم بيوم الأرض، الذي يتم الاحتفال به يوم 22 أبريل من كل عام، يعد تقديرا للدور الذي لا بديل له للأرض ومواردها في حياتنا جميعًا، مشيرا إلى أن المبادرة السنوية المتعلقة بيوم الأرض العالمي تعمل على زيادة الوعي حول التدهور البيئي وقضايا مختلفة مثل تغير المناخ وأزمة المياه.

وأضاف المحافظ، أن الدولة المصرية بقيادة، رئيس الجمهورية، تولي ملف المناخ والبيئة أهمية قصوى إيمانا منها بدور هذه الملفات المحورية في خلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتحقيق استدامة الموارد المختلفة.

ونوه المحافظ، إلى أن أبرز وأهم المبادرات التي أطلقتها الدولة لترسيخ مفهوم الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع ولاسيما الشباب، هي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذه المبادرة غير المسبوقة على المستوى العالمي تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام، وذلك في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بما يؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف.