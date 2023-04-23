شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: 25 ألف زائر يحتفلون بالعيد فى حدائق القناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة العيد.

وأوضحت الوزارة أن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع .

وأضافت أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

يشار إلى أنه تم تنفيذ قرار إزالة لأحد المبانى المخالفة على ترعة المحمودية ، وتم رصد وجود رسو مخالف لمركب نزهة بأسيوط ، حيث تعهد مسئولى المركب بالتقدم بما يلزم من أوراق للحصول على الترخيص اللازم للرسو وذلك بعد دفع المستحقات الماليه لرسو المركب ، كما تم رصد مخالفة بناحية دماريس بالبر الغربي لنهر النيل بالمنيا بإنشاء مبني مخالف من البلوك وتم تحرير محضر مخالفة وإصدار قرار إزالة للمبنى المخالف .

وتتابع أجهزة الوزارة بدقة وعلي مدار الساعة حالة جسور ومجري نهر النيل والترع والمصارف والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات .

وعلى صعيد آخر يستمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث بلغ أعداد الزوار خلال اول وثانى أيام العيد أكثر من 25 ألف زائر ، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الإفريقى والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى .