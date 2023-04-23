شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ144 ألفا من منتفعى الرعاية الصحية لغير القادرين والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعي برامج الدعم النقدي، والذي يضم منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية «مصر 2030».
وبدورها، أشارت الدكتورة مي سعودي مدير وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية بالوزارة، إلى إحالة 11 ألف و740 منتفعًا من الوحدات الصحية (منشآت الرعاية الأولية) إلى مستشفيات الإحالة لتلقي الخدمات الطبية اللازمة، كما تم إصدار 39 موافقة مركزية لتقديم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.