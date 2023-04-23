شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: لأول مرة منذ 30 سنة يتم صرف المعاشات لمدة عام كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه لأول مرة فى تاريخ النقابة، أى منذ 30 عاما تتمكن النقابة من الالتزام بصرف المعاشات لكل الأعضاء المستحقين لمدة عام كامل، 12 شهرا متواصلة دون انقطاع، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كان يتم صرف 8 أشهر حد أقصى طوال العام، وعمل المجلس الحالى على زيادتها حتى وصلت إلى 10 أشهر، وأخيرا تمكنا من صرف العام كاملا.

وأوضح نقيب الزراعيين، لليوم السابع،: أن ذلك نتيجة لحسن الإدارة الاستثمارية لموارد النقابة، والتى مكنت المجلس من عمل وفرة لصرف المعاشات، مشيرا إلى استمرار وجود فجوة فى المعاشات بقيمة 500 ألف جنيه إلا أن العام الحالى سيكون بداية لعدم زيادة الفجوة عن ذلك، واستقرار صرف المعاشات.

وأشار الدكتور سيد خليفة، إلى أن إجمالى ما تم صرفه من معاشات حتى نهاية 2022، حوالى 200 مليون جنيه، حيث يتم صرف كل شهرين طوال العام حوالى 30 مليون جنيه، مضيفا: كما تم إصافة استثمارات بإدفوا بداية الإنشاء لنادى باستثمارات بـ3 ملايين جنيه، وجمصة مليون جنيه، فضلا عن تطوير فندق للنقابة فى أسوان.