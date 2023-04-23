شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 250 ألف زائر لحديقة الحيوان بالجيزة خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الأجهزة الخدمية التابعة لوزارة الزراعة،العمل على مدار الساعة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال ايام العيد.

وقامت أجهزة الوزارة بإزالة محاولات التعدي على الاراضي الزراعية وتواصل غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي، المتابعة مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أي حالات للتعدي ، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد

وزير الزراعة وجه بإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية بعد إزالة آثار التعديات وإحالة المخالفين لجهات التحقيق طبقا للقانون الجديد الذي يغلظ عقوبة التعديات على الاراضي الزراعية مع اعتبارها جريمة مخلة بالشرف والأمانة

وتواصل معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس العمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

وتواصل الوزارة متابعة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر في محطة البحوث الزراعية بالجميزة محافظة الغربية وفي الصوب الزراعية بمدينة قها محافظة القليوبية وكذلك تواصل الادراتين المركزتين لإنتاج وفحص التقاوي متابعة الحقول واستلام تقاوى الإكثار للمحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية

واستقبلت كافة الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة، بالمحافظات، روادها من المواطنين ، وعلى رأسها حدائق الحيوان الأورمان والاسماك، منذ الساعات الاولى لصباح اول ايام عيد الفطر حتى اليوم، باعتبارها متنفسا طبيعيا للمواطنين لقضاء عطلة العيد، حيث تم تقديم كافة الخدمات والوسائل الترفيهية لهم، وتوفير كافة سبل الراحة للزائرين، حيث بلغ اجمالي عدد الزائرين لحديقة الحيوان بالجيزة خلال الايام الثلاثة الاولى ، اكثر من 250 الف زائر.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قد اعلنت استقبال شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن 1500 وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠، على مدار الساعة.