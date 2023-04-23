شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أكياس قمامة مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتوزيع أكياس وشنط بلاستيكية مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات لوضع القمامة والمخلفات بها للحفاظ على نظافة الأماكن العامة وتسهيل عملية جمعها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ورفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجان للمرور على المتنزهات والعائمات والمعديات النيلية للتأكد من التراخيص اللازمة وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتوافر عوامل الأمان حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتواصل على مدار الساعة خلال فترة إجازة العيد مع غرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكتيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة وعدم السماح بوجود أية إشغالات مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.



توزيع أكياس قمامة



توزيع الأكياس