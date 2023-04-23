شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر الوسطى: نستهدف زيادة التحصيل لـ17 مليار جنيه خلال العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أنه من المستهدف تحقيق تحصيل نقدى بمبلغ 17 مليارا و40 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2024/2023، مؤكدا أنه من المستهدف تحقيق نسبة تحصيل نقدى 439 مليون جنيه من المديونيات والمتأخرات خلال موازنة العام المالى الحالى.

وأوضح شمعة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة تستهدف القيام بعدة إجراءات لتنشيط التحصيل أهمها استكمال نظام التحصيل الإلكتروني من خلال التعاقد مع البنوك التجارية وتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال وحدات هاند هيلد حيث تم العمل بعدد 594 وحدة، وسيتم تسليم باقي الوحدات تمهيدا لتعميم التجربة تيسيرا على المشتركين بكافة قطاعات الشركة.

وتابع شمعة أنه سيتم توفير وحدات شحن عدادات ( هاند هيلد) بمقرات الكهرباء بمجالس القرى وذلك للتيسير على الموطنين بالقرى ولزيادة إيرادات شحن العدادات مع استخدام الفيزا كارت بالتحصيل وذلك تيسيرا على المواطنين وتكليف المحصل بالتواجد والمرور على المناطق المخصصة له في جميع الأوقات، مع المرور على المشترك أكثر من مرة بعد المرور الأول، والعمل على تخفيض نسبة المغلق والمؤجل بالمراجعة الفعلية على الطبيعة طبقا لما هو وارد بنتائج أعمال شركة الكشف (شعاع) سواء للعدادات الميكانيكية والديجيتال او العدادات مسبقة الدفع .

وقال شمعة، إن من بين أهم إجراءات رفع نسب التحصيل هو الاستمرار فى تنشيط دور أقسام شرطة الكهرباء والضبطية القضائية الممنوحة للعاملين بالشركة لتحصيل مستحقات الشركة من سارقي التيار ومخالفي شروط التعاقد مع التنبيه بحصر الأحمال الفعلية لمحاضر السرقات، مع الالتزام التام بالحصول على المتاح من الاعتمادات المالية للمديونيات الحكومية ومصادقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي.