شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يأمر برفع موازنة الدعم والحماية لـ529.7 مليار جنيه.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.





127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9٪ و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3٪ و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية.

28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بمعدل نمو سنوى 368.3٪ و19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.

202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6٪.

رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؜ للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية.