شكرا لقرائتكم خبر عن 70 نباتا بمحمية العميد فى مطروح يمكن استخدامها فى الطب والعلاج.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل محمية فى مصر ميزة تميزها عن غيرها، من المحميات التى تنتشر فى ربوع مصر، ويتجاوز عددها 30 محمية، ومن المحميات الطبيعية التى تضم نباتات طبية وأعشاب نادرة محمية العُميد بمحافظة مطروح.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن هذه المحمية وما هى نوعية الأعشاب والنباتات الطبية التى تستخدم بغرض العلاج وكم عددها.

لقد تم إعلان منطقة العميد بمحافظة مطروح كمحمية طبيعية عام 1986، وتقدر مساحتها بحوالي 700كم2، وتم تصنيفها من قبل وزارة البيئة على أنها محمية صحارى ومحيط حيوى، وتقع على بعد حوالى 300كم من قلب القاهرة.

وزارة البيئة أكدت فى تقريرها حول تصنيف محمية العميد فى محافظة مطروح أنه يوجد فى المحمية 170 نوعا تقريبا من النباتات البرية تنمو فى البيئات المختلفة بها ، حيث تضم المحمية أيضا عددا من البيئات المختلفة مثل الكثبان الرملية أو الهضاب الداخلية.

وأكدت البيئة، أنه أظهرت الدراسات أن هذه النباتات البرية لها فوائد اقتصادية وطبية كثيرة، وأنه يوجد حوالى 70 نوعا من النباتات البرية يمكن استخدامها فى الأغراض الطبية والعلاجية، و من هذه النباتات، العنصل والشيح ولسان الحمل والمتنان والحميض.

وأشارت البيئة أيضا إلى أنه يوجد 60 نوعاً يمكن استخدامها فى أغراض مختلفة منها مصادر للوقود مثل العجرم والعوسج، ومصدر للزيوت والصابون مثل حنة الغول، وغذاء للإنسان مثل البصل، وتجميل الحدائق مثل ضرس الشايب، وتصنيع الأحبال والأسقف مثل البوص، والرعى مثل الطفوة والدباح.

وفى وصف محمية العميد طبقا لوزارة البيئة، أنه يوجد حوالى 40 نوعاً من النباتات لها أهمية لدورها البيئى منها حجز الرمال وبناء طبقات جديدة ويوجد بالمحمية العديد من الحيوانات البرية مثل الغزلان، الثعالب، الارانب، الجربوع، أبوشوك، قاضى الجبل ،الحرباء، العقارب، كما يوجد 14 نوعا من الطيور الجارحة.