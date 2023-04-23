شكرا لقرائتكم خبر عن من المنزل.. نقل صرف بطاقة التموين من محافظة لأخرى (اعرف الخطوات) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية، وإتاحة الخدمات إلكترونيا، للتيسير على أصحاب البطاقات، حيث تتيح الوزارة خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، من خلال بوابة مصر الرقمية، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به، ضمن بيانات بطاقات التموين.

وتصرف وزارة التموين الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعميم خدمة إرسال رسائل" sms " على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية على مستوى محافظة الجمهورية تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها صاحب البطاقة للبقال التموينى.