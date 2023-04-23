شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العلاقات بالمجمع المقدس تزور العاصمة الإدارية للتعريف بالمشروعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة العلاقات العامة التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، زيارة لأعضائها إلى العاصمة الادارية الجديدة، لتعريف أعضائها بالمشروعات الجديدة وحجم التطوير خلال السنوات الماضية .

وجاءت هذه الزيارة فى ختام مؤتمر لجنة العلاقات العامة ومقررها الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، الذى عقد ببيت المؤتمرات "سان مارك" بالخطاطبة فى ضيافة القمص داود لمعى كاهن كنيسة مصر الجديدة، تحت عنوان "التحديات المعاصرة بالمجتمع المصرى" ، بحضور ممثلين عن جميع الايبارشيات التابعة للكنيسة بجميع المحافظات حيث مثلت كل إيبارشية 5 أعضاء منهم كاهنين و3 خدام بينهم سيدة.

كما شارك أساقفة الكنيسة من أعضاء اللجنة ومنهم الأنبا أرميا الاسقف العام، والأنبا أكلميندس أسقف عام قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والمنسق المساعد للجنة، والأنبا بسينتى أسقف أبنوب والفتح، وقام بالإشراف على تنسيق المؤتمر المهندس كامل ميشيل منسق لجنة العلاقات العامة وعضو مجلس الشيوخ ، كما شاركت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة .

وبدأت الزيارة بتعريف الاعضاء بالمحاور الجديدة من خلال المرور بعدة محاور منها محور تحيا مصر ، ووصولا للعاصمة الادارية ، بزيارة " كاتدرائية ميلاد المسيح " ، التى تم بنائها بقرار من الرئيس عبد الفتاح ، وشرح كاهن الكنيسة معلومات حول الكاتدرائية ، والعمل على بناء المقر البابوى الجديد بها قريبا .

وتوجه أعضاء اللجنة بعد ذلك لتفقد معالم العاصمة وفندق الماسة، ثم توقف الأعضاء لتفقد المركز الثقافى الإسلامى ومسجد مصر، حيث تم توضيح معالم بناء المركز و مسجد مصر الذى يعد من أكبر المساجد بالشرق الأوسط و مساحته 19100 متر ومشاهدة مسجد الفتاح العليم .

وتجول أعضاء اللجنة داخل الحى الحكومى وتفقد مبانى الوزارات حيث تم نقل بعضها بالإضافة إلى حى البنوك، ومشاهدة القصر الرئاسى الذى يقع أمام " قوس النصر " والذى يطل على الحى الحكومى ، وأيضا مشاهدة البرج الأيقونى " أطول برج بأفريقيا، وحرص اعضاء اللجنة التقاط الصور بالمعالم المختلفة، وابدى الجميع اعجابهم بمعالم العاصمة التى يشاهدها الكثير منهم لاول مرة ، والتأكيد على نقل تجربتهم لابنائهم بالايبارشيات المختلفة فى اطار عمل اللجنة للتأكيد دورهم فى تعزيز الجانب الوطنى والمشاركة الوطنية.



الأنبا بيمن مع الوفد



الوفد فى كاتدرائية ميلاد المسيح



زيارة الكاتدرائية



زيارة الوفد