شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حدائق العاصمة يكشف تفاصيل مشروع سكن كل المصريين ونسب التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس علاء مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، تفاصيل مشروع سكن كل المصريين داخل المدينة، وعدد الوحدات ونسب التنفيذ، لافتا إلى أن المشروع ينقسم لمحورين، الأول لمحدودى الدخل، ويتضمن 29496 وحدة سكنية بمساحة 90م٢ نموذج 3 غرف وصالة، وتم الانتهاء من تنفيذ 26976 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 99%، وجارٍ الانتهاء من 2520 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 91%.، أما المحور الثانى فيشمل على وحدات بمساحات مختلفة.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن العمل يتم على مدار 24 ساعة، وأنه يتزامن مع تنفيذ مشروعات الإسكان تنفيذ مشروعات الخدمات التى بدورها توفر احتياجات المناطق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مخبزين وتسليم أحدهما، وجارٍ إنهاء الإجراءات مع وزارة التموين للتشغيل، والآخر سيطرح فى مزاد علنى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ حضانتين، وتم تسليم واحدة منهما إلى وزارة التضامن الاجتماعى لتشغيلها، والأخرى جارٍ دراسة طريقة تشغيلها وتم الانتهاء من مركز طبى وتم تسليمه إلى وزارة الصحة لتشغيله.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم تسليم مدرسة إلى هيئة الأبنية التعليمية لتشغيلها وتم تسليم ملعب خماسي إلى وزارة الشباب والرياضة لتشغيله، وتنفيذ 4 أسواق تجارية وتم بيع سوقين تجاريتين، وجارٍ دراسة طرح سوقين أخريين للبيع، هذا بالإضافة إلى المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها لاستكمال خدمات تلك المرحلة، مثل قسم الشرطة ومخابز ومراكز طبية وحضانات ومدارس وأسواق تجارية وموقف إقليمى وملاعب و مراكز شباب تتراوح مساحاتها بين ٣ أفدنة و٥ أفدنة.