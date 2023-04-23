شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء تدرس تطبيق غرامات على عدم الانتظام فى سداد "الممارسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حاليا وضع آليات جديدة لتحصيل قيمة الممارسة من سارقي التيار الكهربائي لضمان حق الدولة، كاشفا أن الوزارة تدرس تطبيق غرامة مالية كبيرة على من لم يلتزم بالسداد.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم البدء فى تجربة ميكنة تحصيل قيمة الممارسة من خلال القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لضمان محاسبة هولاء المخالفين بدقة وعدم التلاعب فى حق الدولة، كاشفا أنه سيتم تعميم التجربة يونيو المقبل بعد التأكد من نجاحها بنسبة 100%.

وأوضح المصدر أن شركة شعاع ستتولى مهمة تصوير إيصال الممارسة وإرساله إلكترونيا لشركة توزيع الكهرباء شهرياً ، موضحا أن الهدف من هذا القرار هو ضمان تحصيل قيمة الممارسة التى تعتبر محضر تصالح بين المخالف وشركة الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أنه خلال الفترة الماضية تم اكتشاف بعض المخالفات المالية والتلاعب فى حق الدولة من خلال عدم حساب قيمة الممارسة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن المرور شهريا على مستخدمى الممارسة سيضمن للدولة حقها أولا بأول.