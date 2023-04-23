شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية: رفع موازنة الحماية الاجتماعية تحرك حكيم يخفف أعباء المعيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بتوجيه الرئيس السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه، مضيفا أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين ويؤكد الاهتمام الكبير من الدولة لتعميق الحماية الاجتماعية للمواطنين لتشمل مزيدًا من الأفراد في ظل اوضاع اقتصادية صعبة تسببت فيها الازمات العالمية المتلاحقة.

وأضاف اللواء رؤوف السيد أن العالم يمر بمنعطف اقتصادي صعب يحتاج من كل الحكومات التحرك بوعي وحكمة ووضع الظروف الاجتماعية في الاعتبار واتخاذ حزمة اجراءات وقرارات تخفف أعباء المعيشة وتساهم في تضييق الفجوة ما بين دخول الأسر واحتياجاتها في ظل حالة غلاء عالمية وانفلات في الأسعار، متابعا :"لذا فإن التحرك الحكومي المصري المدعوم بتوجيه رئاسي تحرك محمود يعكس بعد نظر الدولة ورعايايتها لمواطنيها وحمايتهم من تقلبات الأسواق العالمية والمحلية".

وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية تصريحاته قائلاً: "الموجة التضخمية العالمية طالت آثارها كل بلدان العالم ووضعت اقتصاديات الأسر أمام تحدي صعب يستحيل معه أن يتحمله المواطن بمفردك لذا يصبح من حق المواطن علي حكومته أن تمد له يد العون وتوفر له المناخ الآمن للحياة الكريمة واتخاذ خطوات فاعلة علي الأرض تساهم في التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية واستهداف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة".