شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تعلن إجلاء 436 مصريا من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه في اطار جهود الدولة فى تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 23 إبريل الجارى إجلاء 436 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

هذا، وتستمر السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً.