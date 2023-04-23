شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يشهد كثافة تشغيل في آخر أيام العيد بـ70 ألف راكب على متن 528 رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة اليوم الأحد كثافة تشغيل فى حركة الطيران فى ثالث ايام عيد الفطر المبارك حيث نظم مطار القاهرة اليوم الأحد 70 ألف راكب على متن 528 رحلة سفر ووصول على مدار 24 ساعة.

وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة لليوم السابع فسيغادر مطار القاهرة اليوم الأحد 265 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية عديدة نقلت على متنها حوالى 32485 ألف راكب.

الرحلات إلى مدن نيويورك، لندن، باريس، روما،ميلانو، برشلونة، ميونخ، برلين،فرانكفورت، بودابست، فيينا، بروكسل، كوبنهاجن، أمستردام، جنيف، مدريد، بوخارست، دبى، أبوظبى، الشارقة، رأس، الخيمة، جده، الرياض، الدمام، عدن، بنغازى، عمان، مسقط،بيروت، البحرين، الكويت، المدينة، بغداد، أديس أبابا، كانو، أثينا، لاجوس، نيروبى، عنتيبى.

فى حين يصل مطار القاهرة 36860 راكب قادمين على متن 263 رحلة جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة منها ميلانو، بروكسل، لندن، برشلونة، مدريد، أمستردام، كوبنهاجن، برشلونة، باريس، جنيف، أسطنبول، فيينا، أثينا، روما، ميونخ، برلين، بيرجامو، دبى، أبوظبى، الشارقة، جده، المدينة، بنغازى، مسقط، عمان، عدن، دمشق، الرياض، الدمام، تبوك.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.