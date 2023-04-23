شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لـ"عصام السقا" في المنيا: بنحبك يا نعيم (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل عدد كبير من شباب مركز ملوي بمحافظة المنيا النجم عصام السقا بالهتافات، معبرين عن حبهم الشديد له، وحرصوا على التقاط الصور معه، خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسل جعفر العمدة، وشارك فيه السقا بدور “نعيم” مع النجم محمد رمضان.

ووصل السقا، إلى نادي ملوي الرياضي بمحافظة المنيا مسقط رأسه، لحضور حفل خطوبة لأحد المقربين له.

ورصدت كاميرا الخليج 365 " لحظة وصول عصام السقا لنادى ملوي وكان هناك عدد كبير من الجمهور، يهتفون باسمه، في أجواء من السعادة والفرح.

واستقبله الجمهور المتواجد في نادي ملوي الرياضي السقا بعبارات " بنحبك يا نعيم، كنا خايفين تكون انت اللي خطفت ابن جعفر"، في إشارة إلى أحداث مسلسل جعفر العمدة