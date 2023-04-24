شكرا لقرائتكم خبر عن هل عدم تسجيل رقم المحمول على البطاقة يوقف صرف السلع؟.. التموين تجيب والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين إلى مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث يتيح سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التي تدرس الوزارة إتاحتها أيضا من خلال رقم المحمول، وان عدم التسجيل المحمول على البطاقة لا يوقف بطاقة التموين ، كما تتيح وزارة التموين حاليا العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات منها إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف وخدمة الفصل الاجتماعي او نقل البطاقة من محافظة لأخرى، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، حيث لو أن شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.