شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفحات وزارة العدل بالفيس بوك وإنستجرام وتويتر ويوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، في التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة لاطلاعهم على كافة فعاليات وأخبار الوزارة وقطاعاتها المختلفة، وذلك من خلال استحداث 4 صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت وزارة العدل باعتبارها إحدى الوزارات السيادية في مصر، منذ تولى المستشار عمر مروان وزير العدل منصبه في عام 2019، العديد من السبل ووسائل التواصل مع المواطنين، على درب باقي الجهات والوزارات السيادية حتى يكون المواطن مطلع على كافة الأخبار وأهم القرارات التي تتخذها الوزارة لحظة بلحظة.

ووجه وزير العدل المستشار عمر مروان بحس التعامل مع المواطنين المتعاملين مع قطاعات الوزارة المختلفة وتقديم لهم الخدمات باقل جهد ووقت ممكن فيما قامت وزارة العدل بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية من خلال إنشاء 4 صفحات رسمية على مواقع الفيس بوك وانستجرام وتوتير وعلى اليوتيوب.

أولا: عبر الفيس بوك

https://www.facebook.com/people/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/100080211203231/?mibextid=LQQJ4d

ثانيا: عبر الانستجرام

https://www.instagram.com/mojegypt/?igshid=NzAzN2Q1NTE

ثالثا: عبر تويتر

https://twitter.com/mojegypt?s=11&t=eb8GT9_AGpnvNhSQSbSMeQ

رابعا: عبر اليوتيوب

https://www.youtube.com/c/mojegypt?app=desktop&mibextid=Zxz2cZ