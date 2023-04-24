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ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 24/4/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 3:47  ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

موعد صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء  7:49

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 3:48 ص

موعد صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:33 م

موعد صلاة العشاء 7:57 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:41

موعد صلاة الظهر 11:49 م

موعد  صلاة العصر 3:26 م 

موعد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:46  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:40

وقت صلاة الظهر 11:41 

موعد صلاة  العصر 3:14 م

وقت صلاة المغرب 6:13 م

وقت صلاة العشاء 7:32 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 3:52  ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:33

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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