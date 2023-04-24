الارشيف / أخبار مصر

تعرف على قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).


وفيما يلى ينشر الخليج 365 قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها :-

 -التربية

 

- التربية الموسيقية

 

- التربية الفنية

 

- التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي"

 

- الفنون التطبيقية

 

- الفنون الجميلة "فنون – عمارة"

 

- التربية "فنية – موسيقية").

 

وكان  المجلس الأعلى للجامعات وافق على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الفنية للقبول بكليات (التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024. 

 

كما وافق المجلس على قبول طلاب مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الحاصلين على درجة الدبلوم فوق المتوسط بالجامعات التكنولوجية الحكومية، وفقًا للضوابط المُنظمة لهذا الشأن.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا