تعرف على قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

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القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).





وفيما يلى ينشر الخليج 365 قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها :-

-التربية الرياضية

- التربية الموسيقية

- التربية الفنية

- التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي"

- الفنون التطبيقية

- الفنون الجميلة "فنون – عمارة"

- التربية "فنية – موسيقية").

وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الفنية للقبول بكليات (التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.

كما وافق المجلس على قبول طلاب مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الحاصلين على درجة الدبلوم فوق المتوسط بالجامعات التكنولوجية الحكومية، وفقًا للضوابط المُنظمة لهذا الشأن.