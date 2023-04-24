شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بحوزته كمية كبيرة من الساعات والأحجار الكريمة والمشغولات المرصعة بالألماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الساعات غالية الثمن، وكمية كبيرة من الأحجار الكريمة والاطقم الذهبية المرصعة بفصوص من الألماس.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة استوقف سالم عابد إسماعيل رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء فتحي مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات ومشغولات معدنية داخل حقائب الراكب، وقام محمود سيد طه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول الموسمية بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هشام محمد حافظ مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود ساعات مرصعة، فيما قام أحمد عبد الفتاح طه مدير الجمرك بتكليف هشام محمد الورداني بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة.

فيما قامت لجنة من الضابطين السابق ذكرهم بجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٣ ساعات مرصعة بالألماس و ٢٤ ساعة ماركات عالمية وطقم ألماس مكون من انسيال، حلق، سلسلة، خاتمين، ٣ دلايات وطقم ذهب مكون من ٩ قطع متنوعين وخاتمين مرصعين وكيس بداخله خواتم فضية بوزن حوالي ٣٢٠ جراما وكيس بداخله أحجار كريمة وشبه كريمة عبارة عن إكسسوارات حريمي وسبح مختلفة الاحجام والألوان والأشكال بوزن حوالي ٢ كيلو ومائتين جرام وسبحتين من اللؤلؤ.

فيما أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير الإدارة الاولي بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتنفيذا لتوجيهات الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة خاصة في فترات الاعياد والمناسبات