شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية حوالي 2 مليون و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن "10%" عن نفس الفترة من العام الماضي .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- أهم الصادرات الزراعية هي "الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة".

2- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و302 ألف طن.

3- تصدير 456 ألف طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

4- تم تصدير ما يقرب من 198 ألف طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

5- احتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 48 ألف طن.

6- احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 48 ألف طن.

7- احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 23 الف طن.

7- احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السابع بإجمالي 12 الف طن.

8- جاء في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 7 الاف طن.

9- حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف طن.