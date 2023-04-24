شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنفذ تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول 800 كيلو متر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ويتم بالمرحلة الأولى إنشاء 18 عملا صناعيا فى الاتجاهين على طريق الخدمة، منها كوبري البستان على النيل، والذي يشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر، وعرض 17 مترا، بعدد 4 حارات مرورية في كل اتجاه.
كما يتم رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم.
يأتى تطوير هذه القطاعات في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم، لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية).
ويتم تطوير الطريق ليصبح 6 حارات بكل اتجاة منها 3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة.