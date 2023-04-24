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%85 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لمواجهة بيع الوقود المدعم بالسوق السوداء

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع الوقود المدعم فى السوق السوداء؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع الوقود المدعم فى السوق السوداء.

وأيد 85% من القراء تؤيد تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع الوقود المدعم فى السوق السوداء، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع الوقود المدعم فى السوق السوداء.

 


نتيجة الاستطلاع

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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