شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مميزات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مميزات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بدلا من المحطات التقليدية التى تعتمد على السولار والوقود، وفيما يلي أهم المميزات البيئية و المالية :

1- آمنة ومضمونة وموثوقة و لا تحتاج إلى صيانة و تعتبر صديقة للبيئة و يطلق عليها الطاقة الخضراء.

2 - فعالة ومجدية اقتصاديا لإنارة المناطق النائية.

3- يمكن زيادة حجم نظام الخلايا الشمسية حسب الحاجة في المستقبل.

4- إنارة المناطق المعزولة عن الشبكة.

5- تزويد محطات الاتصالات النائية.

6- ضخ المياه لري المحاصيل الزراعية.

7- إنارة المنازل السكنية.

8- إنارة الشوارع والطرق.

9- الطاقة الشمسية مستدامة، وهي أيضا متجددة أي أنها طاقة لا تنفذ، فهي مصدر طاقة طبيعي ويمكن استخدامه في توليد اشكال أخرى من الطاقة، فيمكننا استخدامها كوقود للسيارات كما يمكن ان نسخن بها الماء او أن نضيء بها بيوتنا.

10- من خلال استخدام الألواح الشمسية يمكننا توليد الكهرباء من مصدرنا الخاص، وبالتالي سيتيح لنا التخلي عن شبكة الكهرباء العامة، وبعبارة أخرى، لن نكون محتاجين لشركات الكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية، كما لن نكون مضطرين لدفع فواتير الكهرباء.

11- الحصول على الطاقة الشمسية لن يتطلب لاحقا الكثير من أعمال الصيانة، حيث سيتم تركيب الألواح أو الأحواض الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة، ويبقى لدينا القليل فقط لنفعله للمحافظة على انتظام عملها.

12- الطاقة الشمسية منتج صامت للطاقة، لا تتسبب ألواح الخلايا الشمسية بأية ضوضاء عندما تقوم بتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام.

13- محطات توليد الطاقة الشمسية والألواح الشمسية في المنازل لا تسبب أي انبعاثات ولا تسبب أي أثر ضار على البيئة.