شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تنظم احتفالية العدل والرحمة 5 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، أولى جلسات التدريب والتحضير لإحياء احتفالية (العدل والرحمة)، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في غمرة- القاهرة.

ومن المقرر أن يقام هذا الحفل في 5 مايو 2023، بمشاركة كورال العذراء السريان بقيادة الشماسة نورا ملوح، وفريق (تي شوري) من كنيسة العذراء مريم بعزبة النخل، بقيادة أوليفيا فادي ونيڤين لويز، كما أنها من كتابة وإخراج الأستاذ جرجس الرشيدي.

وفي هذا الصدد صرح الأب الربان، بأن هذه الاحتفالية هي الأولى من نوعها التي تقيمها الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، ولأول مرةٍ يُقام عرض كبير كهذا احتفالاً بعيد القيامة، بالإضافة إلى أول فريق مسرح تؤسسه الكنيسة.