شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: إجلاء 904 مواطنين مصريين عائدين من السودان حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الإثنين إجلاء 134 مواطناً مصرياً بالسودان، عبر الإجلاء الجوي، و334 مواطناً من خلال الإجلاء البري، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

هذا، وتواصل السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورسودان، والمكتب القنصلي في وادي حلفا، التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 904 مواطناً منذ بدء خطة الإجلاء.