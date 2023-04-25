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4 إجراءات آمنة لإذابة اللبن المجمد.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يرتكب العديد منا مشكلات خلال إذابة اللبن المجمد، والتى قد تفقده قيمته الغذائية، لذا توضح الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، الطرق الآمنة لإذابة اللبن المجمد، والتى من بينها:

 

 

1-   نقل اللبن من الفريزر إلى الثلاجة حتى يذوب ولكن هذه الطريقة تستغرق بعض الوقت تبعا لحجم اللبن.

 

2-   نقع وعاء اللبن المجمد فى حمام ماء بارد، وهذة العملية أسرع من الإذابة في الثلاجة .

 

وحذرت سالى، من بعض الإجراءات الخاطئة لإذابة اللبن المجمد، وهى:

 

1-   لا تذيب اللبن بالتسخين، حيث يؤدى ذلك إلى حرقة ويصبح غير مناسب للشرب.

 

2-   لا تذيب اللبن في الماء الساخن.

 

3-   لا تذيب اللبن فى درجة حرارة الغرفة.

 

4-   لا تذيب اللبن فى الميكروويف.

 

 

ويعد اللبن أحد المصادر الهامة للكالسيوم للحفاظ على صحة العظام، ومصدراً للفوسفور والبوتاسيوم والريبوفلافين وفيتامين ب 12، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى بكميات أقل.

 

 

 

 

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