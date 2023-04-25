شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إجراءات آمنة لإذابة اللبن المجمد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتكب العديد منا مشكلات خلال إذابة اللبن المجمد، والتى قد تفقده قيمته الغذائية، لذا توضح الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، الطرق الآمنة لإذابة اللبن المجمد، والتى من بينها:

1- نقل اللبن من الفريزر إلى الثلاجة حتى يذوب ولكن هذه الطريقة تستغرق بعض الوقت تبعا لحجم اللبن.

2- نقع وعاء اللبن المجمد فى حمام ماء بارد، وهذة العملية أسرع من الإذابة في الثلاجة .

وحذرت سالى، من بعض الإجراءات الخاطئة لإذابة اللبن المجمد، وهى:

1- لا تذيب اللبن بالتسخين، حيث يؤدى ذلك إلى حرقة ويصبح غير مناسب للشرب.

2- لا تذيب اللبن في الماء الساخن.

3- لا تذيب اللبن فى درجة حرارة الغرفة.

4- لا تذيب اللبن فى الميكروويف.

ويعد اللبن أحد المصادر الهامة للكالسيوم للحفاظ على صحة العظام، ومصدراً للفوسفور والبوتاسيوم والريبوفلافين وفيتامين ب 12، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى بكميات أقل.