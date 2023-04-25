شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 فرصة عمل.. إنشاء أكبر محطة شمسية فى أفريقيا بطاقة 500 ميجاوات بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن محافظة أسوان تشهد طفرة جديدة في مجال الطاقة من خلال مشروع "فارس" الجديد للطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة المتجددة واستغلال المقومات والثروات الطبيعة التى حبا الله بها أسوان، فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باستثمار المزايا النسبية الهادفة للتوسع فى المشروعات القومية الاستثمارية.

وأضاف محافظ أسوان، أن الفترة الحالية ستشهد بدء العمل فى تنفيذ مشروع أكبر محطة شمسية فى أفريقيا بطاقة 500 ميجاوات بالظهير الصحراوى لقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، من خلال إحدى الشركات الصينية المتخصصة، موضحاً أن المحطة تقع على مساحة 10 ألاف م2 ويتم تنفيذها على مدار 18 شهر، لتبدأ فى ضخ إنتاجها على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء فى سبتمبر 2024.

وأوضح المحافظ، أن المشروع سيوفر حوالى 2000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاءات، وهو الذى يتوازى مع التنسيق بين الجهات المختصة لضمان نجاح عملية تنفيذ المحطة الشمسية بحيث لا تتعارض مع مسار مشروع القطار السريع، وأن يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات العالمية من الجودة والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين.

وتابع، أن هذا المشروع يمثل قيمة مضافة للمحافظة، ليتم إدراجه ضمن العديد من المشروعات الاستثمارية الأخرى التى تم وجارى تنفيذها على أرض عاصمة الاقتصاد الإفريقى بما يساهم بدوره فى تحقيق الكثير من العوائد الإيجابية، وخاصة فى ظل التسهيلات الكبيرة التى يتم تقديمها للمستثمرين لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أنه من بين المشروعات المخطط تنفيذها مشروع تدوير مخلفات الألواح الشمسية حيث يعد أحد المشروعات التى سيكون لها عوائد إيجابية فى المستقبل القريب.

وأشار عطية، إلى أن محافظة أسوان تتميز بتنوع مصادر الطاقة وأصبحت واحدة من أهم المقاصد العالمية للمشروعات الاستثمارية فى مجال الطاقة الشمسية، وخاصة بعد إنشاء أكبر مشروع للمحطات الشمسية ببنبان والذى ينتج حالياً 1460 ميجاوات من 32 محطة شمسية ضمن مخطط إنشاء 40 محطة شمسية تستهدف إنتاج 2000 ميجاوات بما يعادل أكثر من 90 % من إنتاج السد العالى ، بجانب 2 محطة شمسية أخرى بفارس تتراوح قدرتهم ما بين 200 إلى 500 ميجا فولت.