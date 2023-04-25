شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فائدة لفاكهة الكيوى.. أبرزها تساعد على ضبط مستوى ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكيوى فاكهة ذات مذاق لذيذ ونكهة مميزة، وفوائد الكيوى كثيرة ومهمة لصحة الإنسان فهى من الفواكه اللذيذة والصحية فى آن واحد، وتحتوى على الكثير من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات وحمض الفوليك والبوتاسيوم، كما تحتوى أيضًا على الكثير من مضادات الأكسدة ومصدر جيد للألياف.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد الكيوى الصحية:

‎1 - غنى بالألياف الغذائية والتى تعتبر مفيدة جداً لعملية الهضم، كما أنه يحتوى أيضًا على أحد إنزيمات البروتينات والذى يسمى أكتينيدين وله دور كبير فى تفتيت البروتينات.

‎2 - يحتوى الكيوى على عناصر غذائية كثيرة إلى جانب كميات كبيرة من فيتامين سى وهو عنصر غذائى أساسى عندما يتعلق الأمر بتعزيز الجهاز المناعى لمكافحة الأمـراض، وقد وجد أن الكيوى يدعم وظيفة المناعة ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض البرد والأنفلونزا وينطبق بشكل خاص على الفئات المعرضة لخطر الأمراض بشكل أكبر مثل كبار السن والأطفال .

‎3 - يساعد فى ضبط مستوى ضغط الدم وبالتالى تقل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

‎4 - تناول الكيوى بشكل منتظم يساعد فى تقليل فرص حدوث تجلط الدم وكذلك يساعد على التقليل من نسبة الدهون .

‎5 - يعتمد إنتاج الكولاجين ونظام دعم الجلد بشكل كبير على فيتامين C الموجود بكميات عالية فى الكيوى حيث يعتبر هذا الفيتامين من المغذيات الأساسية إلى جانب كونه أحد مضادات الأكسدة ، و يساعد على منع الضرر الناجم عن التعرض لأشعة الشمس الضارة والتلوث والدخان بالإضافة إلى أنه يعمل على إزالة تجاعيد البشرة وتحسين نسيج الجلد بشكل عام .

‎6 - تساعد الكميات الكبيرة من الألياف والبوتاسيوم الموجود فى الكيوى على دعم صحة القلب ، كما أن زيادة تناول كمية البوتاسيوم بجانب إنخفاض كمية الصوديوم يساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

‎ 7 -يحتوى الكيوى على عدد قليل من السعرات الحرارية إلى جانب طعمه وإحتوائه على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان التى تعزز الإمتلاء وبالتالى تقلل الشعور بالجوع .

‎8 - غنى بفيتامبن C إلى جانب العديد من المغذيات الأساسية الآخرى فهو يقوم بتحسين صحة الجهاز التنفسى والسيطرة على أعراض الإنسداد الأنفى .

‎9 - يمكن تناول الكيوى دون قلق على صحة مرضى السكر بسبب ارتفاع الألياف، ومحتوى الفركتوز الموجود بها، كما يحتوى الكيوى على إنزيم إينوزيتول الذى يساعد على مستويات السكر فى الدم .

‎10 - ينصح الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبى بإدخال الكيوى ضمن نظامهم الغذائى فهو يساعد فى السيطرة على حركة الأمعاء وذلك لإرتفاع محتوى الألياف والأكتينيدين .

‎11 - فاكهة الكيوى لديها القدرة على حماية الحمض النووى لإحتوائه على المركبات المسئولة عن هذه القدرة المضادة للأكسدة حيث تحتوى على فيتامين C والفلافونويدات المسئولة عن حماية الحمض النووى .

‎12 - يحسن المزاج لإحتوائه على كمية عالية من السيروتونين .

‎13 - يحتوى على كمية من فيتامين K والكالسيوم إلى جانب المعادن الأساسية لصحة العظام.

‎14 - لديه خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا لاحتوائه على الأكتينيدين.

‎15 - الكيوى يخلق توازن قلوى فى الجسم لأنه فاكهة قلوية حيث تساعد المعادن الكثيرة الموجودة على تقليل الحموضة الزائدة فى المعدة ومن ثم يعمل على تخفيف التعب والغثيان .

‎16 - يحتوى على كميات عالية من فيتامينC الذى يلعب دوراً هامًا فى إنتاج الكولاجين الذى يمنع تساقط الشعر ، كما يعمل هذا المركب على حماية الجسم من أضرار الجذور الحره وبالتالى فهو يساعد على منع الإجهاد والإختلالات التى تؤدى إلى تساقط الشعر .