شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوط للقطار الكهربائى السريع بطول 2000 كيلو متر.. تفاصيل المسارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ مصر 3 خطوط للقطار الكهربائي السريع من خلال وزارة النقل، وتدخل هذه الخطوط بعد تشغيلها فى منظومة القطارات فائقة السرعة لنقل الأفراد والبضائع، بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم.

وفى النقاط التالية تفاصيل الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع.

1. يربط مدينة قنا بمدينتي الغردقة وسفاجا.

2. يتقاطع مع الخط الثانى في محطة قنا.

3. طول الخط 225 كم وعدد محطاته 5 محطات.

4. 3 محطات للقطار السريع ومحطتين للقطارات الإقليمية.

5. المحطات" قنا، شرق سوهاج، الغردقة، سهل حشيش، وسفاجا"

6. يعمل على الخط 6 قطارات سريعة بسرعة تصميمية 230 كم/س.

7. 16 قطار إقليمي بسرعة 160 كم/س.

8. 6 قاطرات بضائع بسرعة 120 كم/س.

ومنظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات مشيرا الى أن إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم.