شكرا لقرائتكم خبر عن مونوريل 6 أكتوبر يربط عدة مناطق كثيفة السكان.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل مشروع مونوريل غرب النيل، "مونوريل 6 أكتوبر" أهمية كبرى نظرا لأنه يربط عدة مناطق كثيفة السكان، نوضحها فى النقاط التالية. 1- يمتد من منطقة المهندسين حتى أكتوبر الجديدة. 2- يمر بالطريق الدائرى – والمريوطية – والمنصورية- و طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- وهايبر وان والذى يخدم منطقة الشيخ زايد – وجهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - ومنطقة الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية. 3- يربط فى النهاية مع القطار الكهربائي السريع. 4- يربط مع محطة قطارات الصعيد فى محطة بشتيل. 5- يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم. 6- يشمل 13 محطة ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة". 7- يربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. 8- يخدم التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ومناطق اكتوبر الجديدة. 9- يربط مونوريل 6 أكتوبر مع خط مترو الأنفاق للخط الثالث بمحطة وادى النيل. 10- محطاته هى "بشتيل ، وادى النيل – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية- التقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- هايبر وان – جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – اكتوبر الجديدة".