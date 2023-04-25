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مونوريل 6 أكتوبر يربط عدة مناطق كثيفة السكان.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - يمثل مشروع مونوريل غرب النيل، "مونوريل 6 أكتوبر" أهمية كبرى نظرا لأنه يربط عدة مناطق كثيفة السكان، نوضحها فى النقاط التالية. 

 

1- يمتد من منطقة المهندسين حتى أكتوبر الجديدة. 

2- يمر بالطريق الدائرى – والمريوطية – والمنصورية- و طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- وهايبر وان والذى يخدم منطقة الشيخ زايد – وجهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - ومنطقة الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية. 

3- يربط فى النهاية مع القطار الكهربائي السريع. 

4- يربط مع محطة قطارات الصعيد فى محطة بشتيل. 

5- يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم. 

6- يشمل 13 محطة ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة". 

7- يربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. 

8- يخدم التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ومناطق اكتوبر الجديدة. 

9- يربط مونوريل 6 أكتوبر مع خط مترو الأنفاق للخط الثالث بمحطة وادى النيل. 

10- محطاته هى  "بشتيل ، وادى النيل – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية- التقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- هايبر وان – جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – اكتوبر الجديدة". 

 

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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